مليون ريال غرامة والسجن عقوبة إيواء مخالفي نظام أمن الحدود ونقلهم

الرياض - محمد عبدالله - حذَّرت القوات الخاصة لأمن الطرق، كل من يسهّل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدم لهم أيَّ مساعدة أو خدمة بأيّ شكل من الأشكال، بتطبيق العقوبات بحقهم.

وقالت «أمن الطرق»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنَّ العقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، مع مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدمة للإيواء والتشهير به.

وأضافت: أن هذه الجريمة تعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.