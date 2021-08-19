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الحصيني: أجواء حارة نهارًا باردة فجرًا خلال الـ36 ساعة المقبلة بالسعودية

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الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا على معظم المناطق، ومعتدلة على المرتفعات الجبلية نهارًا تميل للبرودة فجرًا، خلال الـ36 ساعة المقبلة من اليوم الخميس وحتى مساء غدٍ الجمعة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه يُتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات عسير وجازان والباحة والربع الخالي، وإنه متوقع اليوم الخميس نشاط متوسط للرياح على طول الساحل الغربي وشرقها وعلى أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية.

أما غدًا الجمعة فمتوقع (وفقا للحصيني)، نشاط متوسط للرياح على أجزاء من القطاع الغربي وعلى العاصمة الرياض وما حولها، وعلى الربع الخالي وشرق نجران.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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