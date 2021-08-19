سماء السعودية على موعد مع ظاهرة فلكية تحدث مرة كل عام تقريبًا

الرياض - محمد عبدالله - تشهد سماء الوطن العربي الخميس، تقابل كوكب المشتري مع الشمس؛ حيث سيكون قرصه مضاءً بالكامل بنور الشمس وفي قمة لمعانه مقارنة بأي وقت آخر هذه السنة، ويظل مرئيًا طوال الليل، وسيكون القمر الأحدب المتزايد موجودًا في السماء بالتزامن مع هذا الحدث.

وسيكون كوكب الأرض بين الشمس والمشتري وستمثل ليلة التقابل منتصف أفضل وقت في السنة لرؤية هذا الكوكب إضافة إلى الليالي 21 و22 أغسطس 2021م، عندما يكون بالقرب من القمر.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن كوكب المشتري سيشرق عند غروب الشمس؛ حيث يرصد كنقطة بيضاء ساطعة للعين المجردة بالأفق الجنوبي الشرقي بداية الليل، وعند منتصف الليل يرصد باتجاه الأفق الجنوبي وفي الفجر سيشاهد منخفضا باتجاه الأفق الجنوبي الغربي وهذه الحركة الظاهرية للكوكب في السماء نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق وسيغيب الكوكب عند شروق الشمس.

وقال: «سيكون كوكب المشتري في هذا التقابل على مسافة 600.4 مليون كيلومتر، أو 33.3 دقيقة ضوئية من الأرض، وسيتألق عند أقصى لمعان له (-2.88)، ونظرًا لأن كوكب المشتري يقترب من الحضيض في يناير 2023م، فسوف يكون قرصه بعرض رائع 49 ثانية قوسية في تقابل هذا العام».

وأضاف أبوزاهرة: «ويلاحظ عند رصد المشتري أن غلافه الجوي ينقسم إلى عدة معالم واضحة تشمل أحزمة ملونة منتظمة بالتوازي مع خط استواء الكوكب، هذه الأحزمة تكونت من خلال الاختلافات في عتمة الغيوم نتيجة امتلاكها كميات متفاوتة من الأمونيا المتجمد فالأحزمة البراقة فيها تركيز أعلى من الأحزمة الداكنة، ولذلك التركيز يحافظ على تلك الأحزمة منفصلة من خلال الرياح السريعة التي تصل سرعتها إلى ما يزيد على 650 كيلومترًا بالساعة».

وأشار إلى أن أكثر الأشكال المميزة التي ترصد على المشتري هي العاصفة الضخمة التي تسمى البقعة الحمراء العظيمة وهي كبيرة كافية لتسقط بداخلها كوكب بحجم كوكبنا، وهي تعصف على المشتري منذ 150 سنة على الأقل.

وأفاد بأن تقابل المشتري هذه العام بحدث بالقرب من زحل على قبة السماء وسيكون كل من المشتري وزحل أمام كوكبة الجدي لكن يتفوق لمعان المشتري على زحل بنحو 18 مرة، وسيتميز هذا التقابل برؤية المشتري والزهرة في وقت واحد عند غسق المساء؛ حيث سيرصد الزهرة بالأفق الغربي بعد غروب الشمس؛ بينما المشتري بالأفق الشرقي.

وأضاف أنه بعد ساعات سيصل المشتري إلى نقطة التقابل عند حوالي الساعة 03:00 صباح الجمعة بتوقيت السعودية (12:00 منتصف الليل بتوقيت جرينتش) وبعد خمس ساعات فقط سيكون المشتري في أقرب مسافة من الأرض عند حوالي الساعة 08:00 صباحًا بتوقيت السعودية (05:00 صباحًا بتوقيت جرينتش).

وبيَّن أن تقابل المشتري يتكرر بشكل عام كل 13 شهرًا تقريبًا، وهو الوقت الذي تستغرقه الأرض للدوران مرة واحدة حول الشمس بالنسبة إلى المشتري، ونتيجة لذلك يحدث تقابل الكوكب متأخرًا بشهر تقريبًا من كل عام.