أخبار السعودية.. الحالة الأمنية شرط السماح للمندوب بالتوصيل.. وأمطار على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل»أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 18 أغسطس 2021 م منها: أمطار رعدية على 5 مناطق غدا الخميس، و الحالة الأمنية شرط السماح لأي مندوب بالتوصيل.

طقس الخميس: أمطار رعدية على 5 مناطق

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية الخميس، تكون مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

هيئة الاتصالات: الحالة الأمنية شرط السماح لأي مندوب بالتوصيل

أكد نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد للبريد «عبد الرحمن المبارك»، أنه لن يتم السماح لأي مندوب بالتوصيل إلا بعد التحقق من الحالة الأمنية له، مع تطبيق عقوبة من يخالف ذلك تصل إلى شطب التطبيق التابع له.

ضبط 27 مصابًا بكورونا في المدينة خالفوا تعليمات العزل الصحي

أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة، الأربعاء، ضبط 27 شخصًا بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.

الجواز الصحي يتيح البيانات الصحية بمكان واحد ويسهل إجراءات السفر

قال الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إنَّ الجواز الصحي يتيح جمع البيانات الصحية في مكان واحد ويسهل إجراءات السفر.

«الصحة» تتفاعل مع حالة معاق رفض أحد المستشفيات إحالته

تفاعلت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مع حالة معاق رفض أحد المستشفيات إحالته.

«المرور» يوضح مصير مبالغ السداد بعد قبول الاعتراض على المخالفات

حددت الإدارة العامة للمرور مصير المبالغ المالية المسددة بعد قبول الاعتراض على المخالفات المرورية، مشيرة إلى آلية الاعتراض على المخالفات.

عمالة تتصدر مشهد بيع وصيانة الجوالات بالرياض بالمخالفة لقرار التوطين

كشفت تقرير لبرنامج «الراصد» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، الأربعاء، عن تصدر وسيطرة العمالة لمشهد بيع وصيانة الجوالات بالرياض رغم قرار التوطين الصادر عام 2016.

ضبط مخابئ سرية بالرياض لتخزين خلطات المعسل الممنوعة

أعلنت أمانة منطقة الرياض، الأربعاء، ضبط مخابئ سرية اتخذها وافدون مكانًا لتخزين خلطات المعسل الممنوعة، فضلًا عن تهريب المعسلات في حاويات نفايات.

جامعة أم القرى: تأجيل الفصل الدراسي للطلبة غير المحصنين

أعلنت جامعة أم القرى، الأربعاء، تأجيل الفصل الدراسي للطلبة غير المحصنين.

المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق السجناء والموقوفين

قال نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز بن عبدالله الخيّال، أن المملكة تولي اهتمامها الكبير بحقوق السجناء والموقوفين، وتعتني بتوفير سبل الرعاية لهم كافة، وتعمل على تأهيلهم اجتماعياً وتعزيز القيم المجتمعية لديهم، وتحفيزهم على السلوك الإيجابي.

إيقاف 11 مواطنًا أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي، الأربعاء، 11 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة.

الابتعاث لموظفي الخدمة المدنية سيكون للتخصصات النادرة

قال المستشار بالموارد البشرية، عبدالعزيز المبارك، إنَّ الابتعاث لموظفي الخدمة المدنية سيكون للتخصصات النادرة.

منيرة عبدالهادي.. قصة كفيفة سعودية أسلم على يديها 6 أشخاص

لم يكن فقد البصر حائلًا أمام منيرة عبدالهادي، بعد أن استنارت بصيرتها ليسلم على يديها 6 أشخاص، فضلًا عن شقيقها الذي أبهر سامعيه بصوته العذب في تلاوة القرآن الكريم.

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