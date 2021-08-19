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دعا اتحاد الغرف السعودية، المنشآت التجارية ذات العلاقة بالمملكة إلى الاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
ولفت الاتحاد في إنفوجراف على صفحته بتويتر إلى أن اللوائح المعتمدة تتمثل في اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، واللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة، ولائحة المنتجات الجلدية.
وأضاف أن تاريخ التنفيذ والتطبيق الإلزامي يبدأ من 5 يناير 2022 المقبل؛ داعيًا كل المنشآت للتواصل مع الهيئة في حال وجود أي استفسارات.
رابط اللوائح:
https://bit.ly/2VVRjNU
@SASOGOV
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 09:33 AM
تختص بالأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية والمركبات المستوردة والمنتجات الجلدية"اتحاد الغرف" يدعو المنشآت التجارية للاطلاع على اللوائح المعتمدة من هيئة المواصفات
دعا اتحاد الغرف السعودية، المنشآت التجارية ذات العلاقة بالمملكة إلى الاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
ولفت الاتحاد في إنفوجراف على صفحته بتويتر إلى أن اللوائح المعتمدة تتمثل في اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، واللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة، ولائحة المنتجات الجلدية.
وأضاف أن تاريخ التنفيذ والتطبيق الإلزامي يبدأ من 5 يناير 2022 المقبل؛ داعيًا كل المنشآت للتواصل مع الهيئة في حال وجود أي استفسارات.
رابط اللوائح:
https://bit.ly/2VVRjNU
@SASOGOV
، "اتحاد الغرف" يدعو المنشآت التجارية للاطلاع على اللوائح المعتمدة من هيئة المواصفات ،
المصدر : الخليج 365
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