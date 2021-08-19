، خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 3974 إصابة جديدة بكورونا و66 وفاة ،

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سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 3974 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و66 وفاة.
وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1109274 إصابة، منها 88209 حالات نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 24639 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 996426 حالة.
كوريا الجنوبية
أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، تسجيل 2152 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 230 ألفًا و808 إصابات جديدة.
وسجلت كوريا الجنوبية 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2191 حالة وفاة.
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 3974 إصابة جديدة بكورونا و66 وفاةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-19
سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 3974 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و66 وفاة.
وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1109274 إصابة، منها 88209 حالات نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 24639 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 996426 حالة.
كوريا الجنوبية
أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، تسجيل 2152 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 230 ألفًا و808 إصابات جديدة.
وسجلت كوريا الجنوبية 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2191 حالة وفاة.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
08:34 AM
2152 حالة بكوريا الجنوبية
سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 3974 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و66 وفاة.
وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1109274 إصابة، منها 88209 حالات نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 24639 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 996426 حالة.
كوريا الجنوبية
أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، تسجيل 2152 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 230 ألفًا و808 إصابات جديدة.
وسجلت كوريا الجنوبية 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2191 حالة وفاة.
، خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 3974 إصابة جديدة بكورونا و66 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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