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أكد أخصائيو مركز العلاج الطبيعي والتأهيل في مستشفى رعاية الرياض، أن صحة القدم تؤثر على طريقة مشي الأشخاص بشكل كبير، وأكثر مشاكل القدم شيوعًا هي القدم المسطحة.
وأفادوا بأن أعراض القدم المسطحة تكون في الإحساس بألم حادّ في كعب القدم وألم أثناء الخطوات الأولى بعد الاستيقاظ من النوم أو بعد الجلوس لمدة طويلة، مصاحب له التهابات اللفافة الأخمصية، وظهور دوائر صغيرة من الجلد السميك تكون عادةً على قمة أو جوانب أصابع القدم أو في أسفلها وتكون في مناطق الاحتكاك أسفل القدم نتيجةً لحماية الجلد الذي يتعرض للضغط مما ينتج عنه ما يسمى بمسمار القدم لدى البعض.
ونصح الأخصائيون بعدم التردد في استشارة المختصين في العناية بالقدم في مركز العلاج الطبيعي والتأهيل بمستشفى رعاية الرياض.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 09:25 AM
أكثرها شيوعًا القدم المسطحة وما يصاحبها من آلام حادة بالكعب والتهاباتأخصائيون بـ"رعاية الرياض": مشاكل القدم تؤثر على طريقة المشي واستشارة الطبيب واجبة
أكد أخصائيو مركز العلاج الطبيعي والتأهيل في مستشفى رعاية الرياض، أن صحة القدم تؤثر على طريقة مشي الأشخاص بشكل كبير، وأكثر مشاكل القدم شيوعًا هي القدم المسطحة.
وأفادوا بأن أعراض القدم المسطحة تكون في الإحساس بألم حادّ في كعب القدم وألم أثناء الخطوات الأولى بعد الاستيقاظ من النوم أو بعد الجلوس لمدة طويلة، مصاحب له التهابات اللفافة الأخمصية، وظهور دوائر صغيرة من الجلد السميك تكون عادةً على قمة أو جوانب أصابع القدم أو في أسفلها وتكون في مناطق الاحتكاك أسفل القدم نتيجةً لحماية الجلد الذي يتعرض للضغط مما ينتج عنه ما يسمى بمسمار القدم لدى البعض.
ونصح الأخصائيون بعدم التردد في استشارة المختصين في العناية بالقدم في مركز العلاج الطبيعي والتأهيل بمستشفى رعاية الرياض.
، أخصائيون بـ"رعاية الرياض": مشاكل القدم تؤثر على طريقة المشي واستشارة الطبيب واجبة ،
المصدر : الخليج 365
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