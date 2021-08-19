تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 19 أغسطس 2021، في تعاملات البنوك والصرافة.



وبلغ متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، 4.17 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

ووفق "العين الإخبارية" كشف مسح على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 4 بنوك، هى بلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وعودة.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وقفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر 47.3 % من يناير كانون الثاني إلى نهاية مارس آذار 2021 ،وفق بيانات حكومية.

وقالت الحكومة المصرية، إن صافي الاستثمار بلغ 1.429 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، قد بلغت في الربع الأول من عام 2020، نحو 970.5 مليون دولار.

وأضافت الحكومة المصرية، في بيان الثلاثاء، أن تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي في القطاعات غير البترولية خلال الربع الثالث من العام المالي 2020- 2021، قفزت بنسبة 21.72 % إلي 1.911 مليار دولار، وذلك مقارنة بنفس الربع من العام المالي 2019 -2020، وذلك حسب رويترز.

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما وتراجع متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري إلى 18.34 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.37 جنيه للشراء و18.49 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، إلى 21.53 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.55 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.39 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.95 جنيه للشراء، و 52.41 جنيه للبيع.