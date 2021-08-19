410 ملايين ريال خسائر ساتورب في الربع الثاني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

زادت خسائر ساتورب الشركة الأم لـ أرامكو توتال العربية للخدمات، في الربع الثاني بواقع 19%، مسجلة نحو 410 ملايين ريال، مقابل خسائر بقرابة 344 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان أرامكو توتال العربية للخدمات على موقع السوق المالية “تداول”، اليوم الخميس، زادت خسائر نصف السنة الأول بواقع 4% إلى أكثر من مليار ريال مقابل خسائر بنحو 990 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2020، حيث تعود الزيادة في الخسائر في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع المماثل من عام 2020 إلى انخفاض هوامش الأرباح نتيجة لظروف السوق السائدة.

زيادة الخسائر:

كما عزت الزيادة الطفيفة في الخسائر لفترة الستة أشهر الأولى من العام مقارنة بالفترة السابقة بشكل رئيسي إلى ظروف السوق السائدة.

وكانت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، أعلنت أن الشركة الأم “ساتورب”، سجلت انخفاضاً في الخسارة بنسبة 3.85%، في الربع الأول من العام.



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