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ضبط 60 شخصاً خالفوا لائحة الحد من التجمعات في حائل

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

ضبط 60 شخصاً خالفوا لائحة الحد من التجمعات في حائل

تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطقة حائل عن ضبط 60 شخصاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

تفاصيل الواقعة:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (60) شخصاً في محافظة الشنان، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس (كوفيد -19).

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمُّع محل المخالفة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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