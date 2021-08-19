الحبيب: بعض أساليب المعالجين بالقرآن تتعارض مع العلم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، أن الصالحين والأتقياء يصابون بالأمراض النفسية مثل باقي البشر.

تغيرات كيميائية:

وتابع الحبيب في حواره إلى برنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الأمراض النفسية عبارة عن تغيرات كيميائية قد ترتبط بها أحداث معينة، لكن أسبابها (في الغالب) وراثية. مشيرًا إلى أنه لا تعارض بين أن يكون الإنسان تقيًّا صالحًا وأن يصاب بالأمراض النفسية.

اجتهادات:

وتابع أن استخدام الحرق من قبل المعالجين بالقرآن مجرد اجتهادات، مشيرًا إلى أنه لم يثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه ضرب أو خنق، ولهذا بعض أساليب المعالجين بالقرآن تتعارض مع العلم.



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