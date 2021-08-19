توقعات الحصيني لطقس الـ36 ساعة المقبلة: أمطار ورياح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد معظم المناطق أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا، كما تكون معتدلة على المرتفعات الجبلية نهارًا تميل للبرودة فجرًا، خلال الـ36 ساعة المقبلة من اليوم الخميس وحتى مساء يوم غد الجمعة.

أمطار خفيفة:

أضاف الحصيني في تغريدات له عبر تويتر، أنه من المتوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات عسير وجازان والباحة والربع الخالي، مع نشاط متوسط للرياح على طول الساحل الغربي وشرقها وعلى أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية.

طقس الجمعة:

وبالنسبة إلى طقس يوم غد الجمعة فتوقع الحصيني، نشاط متوسط للرياح على أجزاء من القطاع الغربي وعلى العاصمة الرياض وما حولها، وعلى الربع الخالي وشرق نجران.

توقعات الأرصاد لطقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

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