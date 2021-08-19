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تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقًسا مستقرًّا على معظم مناطق المملكة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 08:20 AM
فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات"الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة
تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقًسا مستقرًّا على معظم مناطق المملكة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، "الأرصاد": طقس مستقر على معظم مناطق المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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