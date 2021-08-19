شكرا لمتابعة خبر عن مؤسسة البريد تحدد المواد المحظورة من الشحن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح البريد السعودي، اليوم الخميس، أنواع المواد المحظورة من الشحن، والتي يجب تجنبها.

وأشار البريد إلى ضرورة التأكد من المواد المحظورة من الشحن قبل الإرسال لتجنب تأخير تسليم الشحنة أو إعادتها للمصدر.

وأضاف أن المواد المحظورة من الشحن تشمل ما يلي: المواد السامة والمعدية، السوائل القابلة للاشتعال، المواد السائلة الحارقة، المواد القابلة للاشتعال، المواد المؤكسدة، الغازات المضغوطة، المتفجرات.