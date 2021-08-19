شكرا لمتابعة خبر عن فئات يجب عليها أخذ الجرعة الثالثة من لقاح كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح استشاري أمراض معدية، أحمد المشتت، الفئات التي يجب عليها أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذكر أنه في الولايات المتحدة يجرى الحديث على ضرورة إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لمن تكون الاستجابة المناعية لديهم ضعيفة بسبب أمراض يعانون منها، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أن هذه الفئات تشمل مرضى السرطان أو الأشخاص الذين لديهم أعضاء مزروعة، لافتا إلى أن هناك دول بدأت بالفعل في إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح مثل الإمارات، والصين، وروسيا.