وزير الصحة يكرم ممرضة بمستشفى فرسان بجازان

الرياض - محمد عبدالله - كرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الممرضة مروي كدراوي أحد منسوبي قسم الطوارئ بمستشفى فرسان العام، وذلك نظير تميزها بسرعة تقديم الخدمات الطارئة للمرضى والمصابين في قسم الطوارئ وتطبيقها كل السياسات الخاصة بمكافحة العدوى.

جاء ذلك بعد رصد ما قامت به الممرضة من قبل الزائر السري الذي قام بزيارة المستشفى وأطلع على الخدمات التي تقدمها بمهنية عالية وتفانٍ في العمل.

من جانبه قدمت الممرضة كدراوي شكرها الجزيل لهذه اللفتة التي قدمها وزير الصحة «والتي لا تزيدها إلا إصرارًا لمضاعفة الجهود والرقي بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمصابين».