وأعلنت وزارة التعليم عن تخصيص مليار و147 مليون ريال لعقود الصيانة والنظافة السنوية في المدارس استعدادًا للعودة الحضورية في بداية العام الدراسي الجديد.
ونفذت 132 عملية تأهيل بتكلفة أكثر من 207 ملايين، و23 عملية ترميم بنحو 32 مليون ريال، إلى جانب 33 عملية إضافية لتجهيز المباني بقيمة 36 مليون ريال.
التعلم عن بعد 2021
بدائل تعليمية متنوعة
- منصة مدرستي
23 قناة فضائية تعليمية تغطي كل المناهج والخطط الدراسية
- قناة عين على «اليوتيوب»
- تطبيق الروضة الافتراضية
منصة مدرستي
588 مليون زيارة
أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة في التعليم الحكومي والأهلي
423 ألف معلم ومعلمة
19 ألف قائد مدرسة
12 ألف مشرف ومشرفة
أكثر من مليون ولي أمر
أكثر من 120 مليون درس إفتراضي منشأ
36 مليون واجب (الواجبات المسندة)
قناة عين
230 مليون مشاهدة
24 مليون ساعة مشاهدة
186 ألف ساعة بث فضائي
23 ألف ساعة تصوير
حسابات يوتيوب
1.2 مليون مشترك
27 ألف حصة دراسية
3 قنوات للتربية الخاصة
قناة للتعليم المستمر
الروضة الافتراضية
300 ألف طفل مسجلين في تطبيق الروضة الافتراضية
283 ألفًا عدد أولياء أمورهم
التعلم عن بعد 2020
التعليم العام
51 مليون درس افتراضي متزامن في منصة مدرستي
37 ألف ساعة بث فضائي ومباشر لقنوات عين
89.880 ساعة عمل
9.239 حصة دراسية
120 مليون مشاهدة
23 قناة بث مباشر
37.296 ساعة بث فضائي ومباشر
إحصائيات الدروس
9.239 حصة دراسية
37.296 ساعة بث فضائي
5.008 جيجا من البيانات تم رفعها
المشاهدة على يوتيوب
67.1 مليونا للبث المباشر
52.9 مليونا للحصص الدراسية
14.8 مليون ساعة مشاهدة
18.076 بثا مباشرا
9.038 حصة دراسية تم رفعها على منصة يوتيوب
توزيع المشاهدات
41.069.200 المرحلة الابتدائية
16.062.300 المرحلة المتوسطة
8.099.214 المرحلة الثانوية
1.415.733 التربية الفكرية
469.900 التعليم المستمر
منصة مدرستي حتى نهاية الأسبوع العاشر
51.091.292 دروس افتراضية متزامنة
10.744.174 عدد الواجبات المنشأة
291 مليون زيارة
4.857.817 طلاب وطالبات (تعليم حكومي)
177.619 (تعليم أهلي)
402.297 معلم / معلمة (حكومي)
13.352 معلم / معلمة (أهلي)
18.103 قادة مدارس (تعليم حكومي)
914 قادة مدارس (تعليم أهلي)
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | 57.5 % زيادة في الدروس الافتراضية خلال الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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