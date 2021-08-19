عاجل | 57.5 % زيادة في الدروس الافتراضية خلال الجائحة

فيما بدأ العد التنازلي لعودة الطلاب والطالبات للدراسة في كافة المراحل الدراسية، تضاعف عدد الدروس الافتراضية المنشأة على منصة مدرستي من نهاية الأسبوع العاشر لعام 2020 وحتى مارس 2021 من نحو 51 مليون درس متزامن إلى أكثر من 120 مليون درس افتراضي منشأ، بنسبة 57.5%.

وأعلنت وزارة التعليم عن تخصيص مليار و147 مليون ريال لعقود الصيانة والنظافة السنوية في المدارس استعدادًا للعودة الحضورية في بداية العام الدراسي الجديد.

ونفذت 132 عملية تأهيل بتكلفة أكثر من 207 ملايين، و23 عملية ترميم بنحو 32 مليون ريال، إلى جانب 33 عملية إضافية لتجهيز المباني بقيمة 36 مليون ريال.

التعلم عن بعد 2021

بدائل تعليمية متنوعة

- منصة مدرستي

23 قناة فضائية تعليمية تغطي كل المناهج والخطط الدراسية

- قناة عين على «اليوتيوب»

- تطبيق الروضة الافتراضية

منصة مدرستي

588 مليون زيارة

أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة في التعليم الحكومي والأهلي

423 ألف معلم ومعلمة

19 ألف قائد مدرسة

12 ألف مشرف ومشرفة

أكثر من مليون ولي أمر

أكثر من 120 مليون درس إفتراضي منشأ

36 مليون واجب (الواجبات المسندة)

قناة عين

230 مليون مشاهدة

24 مليون ساعة مشاهدة

186 ألف ساعة بث فضائي

23 ألف ساعة تصوير

حسابات يوتيوب

1.2 مليون مشترك

27 ألف حصة دراسية

3 قنوات للتربية الخاصة

قناة للتعليم المستمر

الروضة الافتراضية

300 ألف طفل مسجلين في تطبيق الروضة الافتراضية

283 ألفًا عدد أولياء أمورهم

التعلم عن بعد 2020

التعليم العام

51 مليون درس افتراضي متزامن في منصة مدرستي

37 ألف ساعة بث فضائي ومباشر لقنوات عين

89.880 ساعة عمل

9.239 حصة دراسية

120 مليون مشاهدة

23 قناة بث مباشر

37.296 ساعة بث فضائي ومباشر

إحصائيات الدروس

9.239 حصة دراسية

37.296 ساعة بث فضائي

5.008 جيجا من البيانات تم رفعها

المشاهدة على يوتيوب

67.1 مليونا للبث المباشر

52.9 مليونا للحصص الدراسية

14.8 مليون ساعة مشاهدة

18.076 بثا مباشرا

9.038 حصة دراسية تم رفعها على منصة يوتيوب

توزيع المشاهدات

41.069.200 المرحلة الابتدائية

16.062.300 المرحلة المتوسطة

8.099.214 المرحلة الثانوية

1.415.733 التربية الفكرية

469.900 التعليم المستمر

منصة مدرستي حتى نهاية الأسبوع العاشر

51.091.292 دروس افتراضية متزامنة

10.744.174 عدد الواجبات المنشأة

291 مليون زيارة

4.857.817 طلاب وطالبات (تعليم حكومي)

177.619 (تعليم أهلي)

402.297 معلم / معلمة (حكومي)

13.352 معلم / معلمة (أهلي)

18.103 قادة مدارس (تعليم حكومي)

914 قادة مدارس (تعليم أهلي)