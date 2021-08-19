عاجل | السعودية .. 9 آلاف تعد على أراضي الدولة

سجلت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان 9529 قضية تعديات على الأراضي والممتلكات، موزعة على 14 أمانة منطقة ومحافظة بمساحة إجمالية بلغت 64.611.858 مترًا مربعًا، وجاءت الرياض وعسير في صدارة قضايا التعديات، من حيث المساحة، فيما خلت أمانات الشرقية والأحساء وحفر الباطن من التعديات.

قضايا التعديات

وبحسب الوزارة توزعت القضايا على 14 أمانة منطقة، وبلغت قضايا التعديات في الرياض 5439 قضية وعسير 1302 تليها الطائف بـ 755 قضية ثم حائل بـ 509 والجوف 309 وجازان 284 والقصيم 219 ثم المدينة المنورة بـ 214 قضية وتبوك 194 وجدة والباحة 109 قضايا لكل منهما تلتها العاصمة المقدسة بـ 47 قضية ثم نجران 34 وأخيرًا الحدود الشمالية بـ 5 قضايا فيما خلت الشرقية والأحساء وحفر الباطن من القضايا.

قضايا الاستحكام

وبحسب الإحصائية سجلت 5383 قضية استحكام في 12 أمانة منطقة ومحافظة، تصدرتها جازان بواقع 2852 قضية تلتها الأحساء بـ 930 قضية ثم الباحة بـ 740 قضية تلتها العاصمة المقدسة بـ 459 قضية وجدة 220 تلتها الرياض بـ 71 والطائف بـ 50 وعسير 21 والقصيم 19 وحائل 11 ثم تبوك ونجران بواقع 5 قضايا لكل منها وخلت المدينة المنورة والشرقية والحدود الشمالية والجوف وحفر الباطن من قضايا الاستحكام.

مساحات التعديات (بالمتر المربع)

عسير 13.156.597

الرياض 12.957.529

حائل 9.811.584

جازان 7.638.499

الجوف 6.024.165

القصيم 5.209.899

الباحة

3.544.126

المدينة المنورة 2.407.618

جدة 2.115.771

تبوك 900.890

العاصمة المقدسة 700.525

نجران 60.600

الطائف 43.414

الحدود الشمالية 40.641

المساحة الإجمالية 64.611.858