عاجل | السعودية .. 9 آلاف تعد على أراضي الدولة

قضايا التعديات
وبحسب الوزارة توزعت القضايا على 14 أمانة منطقة، وبلغت قضايا التعديات في الرياض 5439 قضية وعسير 1302 تليها الطائف بـ 755 قضية ثم حائل بـ 509 والجوف 309 وجازان 284 والقصيم 219 ثم المدينة المنورة بـ 214 قضية وتبوك 194 وجدة والباحة 109 قضايا لكل منهما تلتها العاصمة المقدسة بـ 47 قضية ثم نجران 34 وأخيرًا الحدود الشمالية بـ 5 قضايا فيما خلت الشرقية والأحساء وحفر الباطن من القضايا.
قضايا الاستحكام
وبحسب الإحصائية سجلت 5383 قضية استحكام في 12 أمانة منطقة ومحافظة، تصدرتها جازان بواقع 2852 قضية تلتها الأحساء بـ 930 قضية ثم الباحة بـ 740 قضية تلتها العاصمة المقدسة بـ 459 قضية وجدة 220 تلتها الرياض بـ 71 والطائف بـ 50 وعسير 21 والقصيم 19 وحائل 11 ثم تبوك ونجران بواقع 5 قضايا لكل منها وخلت المدينة المنورة والشرقية والحدود الشمالية والجوف وحفر الباطن من قضايا الاستحكام.
مساحات التعديات (بالمتر المربع)
عسير 13.156.597
الرياض 12.957.529
حائل 9.811.584
جازان 7.638.499
الجوف 6.024.165
القصيم 5.209.899
الباحة
3.544.126
المدينة المنورة 2.407.618
جدة 2.115.771
تبوك 900.890
العاصمة المقدسة 700.525
نجران 60.600
الطائف 43.414
الحدود الشمالية 40.641
المساحة الإجمالية 64.611.858
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