شكرا لقرائتكم خبر عن قياس الرضا عن أداء الأجهزة العامة ربع سنويا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة إصدار تقارير ربع سنوية لقياس الأداء في الأجهزة العامة ورضا المستفيد، عن الخدمات المقدمة من قبل الأجهزة العامة وبصفة دورية.

منهجية قياس

وعلمت ”الخليج 365” أن المركز يعمل حاليا مع الأجهزة الحكومية على تذليل التحديات التي تواجه الجهات المتعلقة بقياس المؤشرات، إضافة إلى إعداد منهجية قياس للأجهزة العامة استنادا إلى أفضل الممارسات الرائدة عالميا في هذا المجال، بما يساهم في دعم ومساندة الأجهزة.

تحقيق الأهدافكما يهدف المركز إلى قياس تحقيق الأهداف والمستهدفات المعتمدة للأجهزة، وتحقيق المبادرات التي تنفذها، بالإضافة إلى قياس رضا المستفيد عن الخدمات المقدمة من قبل الأجهزة العامة وبصفة دورية، لتأتي بعدها مرحلة إصدار تقارير ربع سنوية ورفعها لمجلس إدارة المركز، الذي يراجعها ويعتمدها ويرفعها لرئيس مجلس الوزراء وفق ما نصت عليه الضوابط التنظيمية للمركز.

تحليل المخاطروتشمل أهداف المركز، دعم الأجهزة العامة في تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة، وتحديد وتحليل المخاطر والصعوبات التي تواجه الأجهزة العامة في مسارها لتحقيق أهدافها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، ودعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين.

وتتضمن المحاور الرئيسية لقياس أداء الأجهزة العامة، تحقيق تقييم مدى تقدم الجهاز نحو أهدافه، ومتابعة المؤشرات المتعلقة بتحقيقها «Outcome-based KPIs» بشكل رئيسي.

جودة الخدمات

كما تشمل المحاور قياس رضا المستفيد، عن جودة الخدمات المقدمة له من قبل الأجهزة العامة، من خلال استخدام أدوات قياس مثل الاستبيانات والزيارات الميدانية والتطبيقات الإلكترونية.

يشار إلى أن تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة صادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 323 بتاريخ 2/8/1437هـ ويهدف لقياس أداء الأجهزة من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لها لدعم كفايتها وفاعليتها، وإعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها.

استبيانات وزيارات ميدانية للوقوف على جودة الخدمات

تحليل البيانات لتحسين النتائج وتطوير العمل