شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. مستشار قانوني: التحرش بالسائحة الأجنبية في الرياض جريمة مُركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

المستشار القانوني عبدالخالق الخبتي، أن واقعة التحرش بالسائحة الأجنبية في الرياض، يعتبر جريمة مركبة.

وأوضح أن تلك الجريمة تضمنت عدة جنايات منها التحرش، وصدم متعمد، وهروب من محل الواقعة، مؤكدًا أنها أصبحت جريمة موجبة للتوقيف.

وقال: "نحن ننتظر فقط المحكمة الجزائية لنكون أمام إدانة قضائية"، مشيرًا إلى أن نظام التحرش في المملكة واضح وصارم.

وأضاف: "التطور التشريعي في المملكة، هو الأمر الوحيد المفرح في هذه الواقعة، ورأينا كيف تم القبض بشكل سريع".

وكان مصدر مسؤول بالنيابة العامة، قد أوضح أن مجموع عقوبات تلك الجرائم قد تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.

يذكر أن الجهات الأمنية المختصة، قد أعلنت قبل أيام، أنه تم القبض على 6 مواطنين، إثر تعرّضهم لسائحة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء مدينة الرياض، وصدم أحدهم مركبتها، بمركبة لا تحمل لوحات والهرب من موقع الحادثة.