شكرا لمتابعة خبر عن فيديو..قصة مواطن اكتشف خيانة زوجته له ولم يستطع تطليقها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى مواطن قصة وقوعه في حب امرأة خارج المملكة، موضحا أنه في سبيل زواجها قام بتطليق زوجتيه السعوديتين.

وقال المواطن ويدعى "سعد" في مداخلة مع إذاعة MBCFM، إنه بعد أن طلق زوجتيه، سافر إلى المرأة التي أحبها خارج البلاد وارتبط بها، ثم اكتشف أنها تخونه، وقد شاهد ذلك بعينه، ولكن لم يستطع أن يطلقها.

وأوضح أنه لم يخبرها بأنه علم بخيانتها له، ولا يستطيع أن يطلقها لشدة حبه لها، مشيرا إلى شعوره بالندم لتطليق زوجتيه.