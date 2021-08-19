، بوركينا فاسو.. مسلحون يقتلون 47 شخصًا بينهم 30 مدنيًا قرب مدينة أربيندا ،

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قتل ما لا يقل عن 47 شخصًا بينهم 30 مدنيًا و 14 جنديًا ، الأربعاء، في هجوم إرهابي نفذه مسلحون شمال بوركينا فاسو.
وتفصيلاً، قالت وكالة الأنباء البوركينية: إن الهجوم الذي وقع قرب مدينة أربيندا الشمالية قُتل فيه أيضًا ثلاثة من أفراد ميليشيا موالية للحكومة، فيما أضافت مصادر أمنية أن 85 مسلحًا على الأقل قتلوا أيضًا في الاشتباك بعد الهجوم.
وأوضحت الوكالة أنه منذ بداية العام الماضي زادت الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة الساحل غرب إفريقيا وخصوصًا في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وأغلب الضحايا من المدنيين، مؤديةً إلى نزوح أكثر من 1.14 مليون شخص خلال ما يزيد على عامين في حين تستضيف بوركينا فاسو نحو 20 ألف لاجئ من مالي.
بوركينا فاسو.. مسلحون يقتلون 47 شخصًا بينهم 30 مدنيًا قرب مدينة أربينداوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-19
قتل ما لا يقل عن 47 شخصًا بينهم 30 مدنيًا و 14 جنديًا ، الأربعاء، في هجوم إرهابي نفذه مسلحون شمال بوركينا فاسو.
وتفصيلاً، قالت وكالة الأنباء البوركينية: إن الهجوم الذي وقع قرب مدينة أربيندا الشمالية قُتل فيه أيضًا ثلاثة من أفراد ميليشيا موالية للحكومة، فيما أضافت مصادر أمنية أن 85 مسلحًا على الأقل قتلوا أيضًا في الاشتباك بعد الهجوم.
وأوضحت الوكالة أنه منذ بداية العام الماضي زادت الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة الساحل غرب إفريقيا وخصوصًا في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وأغلب الضحايا من المدنيين، مؤديةً إلى نزوح أكثر من 1.14 مليون شخص خلال ما يزيد على عامين في حين تستضيف بوركينا فاسو نحو 20 ألف لاجئ من مالي.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
01:15 AM
مصادر أمنية قالت إن 85 مسلحًا على الأقل قتلوا أيضًا في الاشتباك بعد الهجوم
قتل ما لا يقل عن 47 شخصًا بينهم 30 مدنيًا و 14 جنديًا ، الأربعاء، في هجوم إرهابي نفذه مسلحون شمال بوركينا فاسو.
وتفصيلاً، قالت وكالة الأنباء البوركينية: إن الهجوم الذي وقع قرب مدينة أربيندا الشمالية قُتل فيه أيضًا ثلاثة من أفراد ميليشيا موالية للحكومة، فيما أضافت مصادر أمنية أن 85 مسلحًا على الأقل قتلوا أيضًا في الاشتباك بعد الهجوم.
وأوضحت الوكالة أنه منذ بداية العام الماضي زادت الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية المسلحة في منطقة الساحل غرب إفريقيا وخصوصًا في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وأغلب الضحايا من المدنيين، مؤديةً إلى نزوح أكثر من 1.14 مليون شخص خلال ما يزيد على عامين في حين تستضيف بوركينا فاسو نحو 20 ألف لاجئ من مالي.
، بوركينا فاسو.. مسلحون يقتلون 47 شخصًا بينهم 30 مدنيًا قرب مدينة أربيندا ،
المصدر : الخليج 365
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