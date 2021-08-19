شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» توفِّر عبوات ماء زمزم لتوزيعها بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عددا من عبوات ماء زمزم حجم 200 مل، من مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم استعدادا ليوم عاشوراء، وتزامنا مع عودة المعتمرين من الخارج وزيادة أعدادهم في المسجد الحرام

وأكد مدير عام مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم الدكتور عبدالرحمن بن مطلق الخطابي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم استعدت في وقت مبكر لتوفير الأعداد اللازمة من مياه زمزم لتوزيعها على المعتمرين طوال موسم العمرة.

وأشار الدكتور الخطابي إلى أن الإدارة تتبع جميع الإجراءات الاحترازية في عملية التوزيع التي تأتي ضمن حزم التدابير الوقائية التي يسخرها المشروع بالتعاون مع الإدارات المشاركة في عملية التوزيع لقاصدي بيت الله الحرام.