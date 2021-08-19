شكرا لقرائتكم خبر عن ربط «توكلنا» بـ«إياتا».. المملكة تقود النقل الجوي إلى التعافي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وأوضح لـ«اليوم» أن وثيقة سفر «إياتا»، هي تطبيق يتوفّر على الهواتف المتنقلة ليساعد المسافرين على تخزين شهاداتهم الموثّقة المتعلقة بفحوصات فيروس كورونا المستجد، أو لقاحاته، وإدارتها، باعتباره طريقة أكثر أمانًا وأعلى فاعلية من الإجراءات الورقية الحالية المستخدمة لإدارة المتطلبات الصحية. مضيفا إن أهميته تبرز نتيجة للنطاق الهائل المحتمل من عمليات التحقق من الفحوصات والمطاعيم التي يحتاج المسافرون لإتمامها بأمان.

سجل عالميوبين أن التطبيق يتكوّن من وحدات رئيسية وهي، سجل عالمي للمتطلبات الصحية، يمكّن المسافرين من إيجاد المعلومات الدقيقة حول متطلبات السفر، والصحة، والفحص المفروضة على رحلتهم. وسجل مُدمَج للمراكز المعتمدة في مجال فحوصات ومطاعيم «كوفيد 19» في نقطة المغادرة للمسافر. كما أنه سجل عالمي مفتوح المصدر، يشمل المعلومات المختبرية مثل معلومات الاتصال، والموقع الإلكتروني، والموقع الجغرافي.

هوية آمنة

وأشار إلى أنه يزوّد المسافرين بالمعلومات حول نوع الفحوصات/ الشهادات الواجب تقديمها، ويتحقق من إمكانية قبول النتائج في نقطة الوصول. ويعد قناة آمنة ومشفّرة، تتيح إرسال نتائج فحوصات كوفيد 19، أو شهادة التطعيم مباشرة إلى المسافرين، لتُخزَّن على هواتفهم المتنقلة. ويتيح للمسافرين إنشاء هوية رقمية آمنة وموثّقة ترتبط بجواز سفرهم.

اعتماد الوثيقةمن جانبه، أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أهمية قرار الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بالموافقة على اعتماد وثيقة السفر الإلكترونية من «إياتا» كمنصة للتأكد من نتائج الفحوصات المتعلقة بفيروس كوفيد 19 للمسافرين المغادرين والقادمين، اعتباراً من 30 سبتمبر 2021.

آمن ومريحويعمل الاتحاد مع المملكة بشكل وثيق لتنشيط السفر الجوي وبشكل آمن ومريح، إذ كانت الخطوط العربية السعودية واحدة من الجهات الشريكة في مرحلة تطوير وثيقة السفر الإلكترونية من «إياتا»، كما يجري العمل مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودي وتطبيق «توكلنا» لتطوير الوثيقة في المملكة وليكون الوسيلة المعتمدة للحصول على تصاريح مسبقة لدخول المملكة.

حلول رقميةوقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش: «يؤكد تعاوننا مع المملكة على التزامنا باستعادة السفر الجوي الدولي للمنطقة والمملكة بأمان. وإن اعتماد المملكة للوثيقة الإلكترونية يسهم في تسريع اعتماد الحلول الرقمية التي من شأنها تحقيق الإدارة الفعّالة لفحوصات كوفيد 19 وشهادات التطعيم.

جودة الحياةوأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز الدعيلج، أن هذا التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي يأتي ضمن تنظيم الأعمال والمسئوليات ومستوى الخدمات ووضع إطار عام لمجالات التعاون بين الطرفين في مجال البحث والتطوير، والاستفادة من قواعد البيانات والتقنيات الرقمية؛ فضلاً عن رفع كفاءة جودة الحياة للمستخدمين لتلك المنصات والمبادرات التي تتعلق بتسهيلات إجراءات السفر.

مساندة الجهود

ويمكن للقادمين أو المغادرين الاختيار بين تطبيق وثيقة السفر الإلكترونية من «إياتا» «IATA Travel Pass» وتطبيق «توكلنا» «Tawakkalna»، الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة كورونا.

تجارب ناجحة

يذكر أن أكثر من 80 شركة طيران أعلنت عن إجرائها تجارب على جواز سفر إياتا، وتم قبول التطبيق للدخول من قبل عدد من الحكومات بما في ذلك سنغافورة وبنما.

قال نائب الرئيس الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط، بالاتحاد الدولي للنقل الجوي، كامل العوضي: نفتخر بشراكتنا مع الهيئة العامة للطيران المدني السعودي و«توكلنا» و«سدايا». مؤكدا أن المملكة دائما من الدول السباقة في قطاع الطيران وشهدت تطورات وإنجازات عظيمة في السنوات الأخيرة تساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية المملكة 2030 وخلق اقتصاد متنوع ومزدهر. كما أنها من أوائل الدول في العالم التي نجحت في ربط منصة حكومية بأخرى دولية، للوصول إلى حلول رقمية متكاملة تعكس مكانتها في مجال التحول الرقمي، وتشجع على تعافي مجال النقل الجوي والسياحة.