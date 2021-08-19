اخبار السعوديه

«الجبر» رئيسا لجمعية السرطان بالشرقية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبر» رئيسا لجمعية السرطان بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت مي بنت عبدالعزيز الجبر، بمنصب رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان بالمنطقة الشرقية، لمدة 4 سنوات قادمة، بعد التصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية، بحضور ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بركات الصلبوخ، وذلك خلال الدورة الانتخابية السادسة للجمعية التي عُقدت بمقر الجمعية بمدينة الدمام.

وأشاد الأعضاء بالدور الرائد والجهود الكبيرة التي تبذلها الجبر في رعاية المرضى ومكافحة الأورام والارتقاء بالمستوى التوعوي والتثقيفي لأفراد المجتمع في هذا المجال.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا