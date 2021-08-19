شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبر» رئيسا لجمعية السرطان بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت مي بنت عبدالعزيز الجبر، بمنصب رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، لمدة 4 سنوات قادمة، بعد التصويت من قبل أعضاء الجمعية العمومية، بحضور ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بركات الصلبوخ، وذلك خلال الدورة الانتخابية السادسة للجمعية التي عُقدت بمقر الجمعية بمدينة الدمام.

وأشاد الأعضاء بالدور الرائد والجهود الكبيرة التي تبذلها الجبر في رعاية المرضى ومكافحة الأورام والارتقاء بالمستوى التوعوي والتثقيفي لأفراد المجتمع في هذا المجال.