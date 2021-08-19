شكرا لقرائتكم خبر عن «تمكين» يؤهل 30 باحثة عن عمل بـ«التسويق الهاتفي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام تمكين الضمان الاجتماعي بالمنطقة الشرقية، دورة تدريبية لمدة يومين ضمن برنامج «تسويق هاتفي عن بُعد» بالتعاون مع مؤسسة «طريق الخير»، وذلك في مقر المكتب بمدينة الدمام، بمشاركة ٣٠ باحثة عن عمل من مستفيدات الضمان الاجتماعي، بإشراف مشرف التمكين بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن إبراهيم السلطان.

وهدف البرنامج إلى تشغيل عدد كبير من الخريجات من مختلف الكليات والمعاهد، ومساعدتهن في العمل المؤقت والمستمر، وتطوير مهاراتهن على آليات التسويق وتوفير المعلومات ذات الصلة بالممارسة العلمية، ما يتيح الفرصة لهن للحصول على فرصة وظيفية متميزة، واختتمت الدورة بتعبئة استمارة عقد توظيف للمرشحات وتأهيلهن لسوق العمل.