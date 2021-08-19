شكرا لقرائتكم خبر عن 131 متدربا في «العمل الحر» بتأهيل الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحضور 131 متدربا ومتدربة من منسوبي ومنسوبات مختلف فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمناطق المملكة، نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالدمام، مساء الثلاثاء الماضي، دورة تدريبية بعنوان «ثقافة العمل الحر»، قدمها علي عبدالكريم المحيسن، عبر منصة «زووم»، تحت إشراف ومتابعة مديرة المركز عائشة بنت علي المزيد، وتسهم الورشة في زيادة وعي الفرد بأساسيات الإعداد والتخطيط للعمل، متسلحًا بالثقافة والإبداع بعيدًا عن العمل التقليدي.