شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمر بالمعروف» تفعل حملتي «الخوارج» و«رب اجعل هذا البلد آمنا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة السليل حملتي «الخوارج شرار الخلق» و«رب اجعل هذا البلد آمنًا»، بالتعاون مع قوة أمن المنشآت في المحافظة، وكذلك في الأماكن العامة، التي دشنها سابقًا الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن السند، وأطلقها أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وتأتي هذه البرامج، لتحقيق الأهداف التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكري لدى المجتمع، وترسيخ مفهوم الولاء والانتماء للدين والوطن، ونشرت عبارات توعوية تتضمن تعزيز منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة، والتحذير من الجماعات والتحزبات عبر اللوحات في الأسواق التجارية والأماكن العامة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله الشبانات، أن هذه الحملات التوعوية تأتي تحقيقًا لرسالة الرئاسة العامة في بيان منهج الوسطية والاعتدال الذي قامت عليه المملكة، مؤكدًا أن هذه البرامج تحظى بتوجيهات ومتابعة مستمرة من قبل الرئيس العام د. عبدالرحمن السند.