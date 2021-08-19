شكرا لقرائتكم خبر عن «نور» تختتم «إعداد وتأهيل الدعاة» وفق المنهج النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام «نور»، برنامج «تأهيل وإعداد الدعاة المتعاونين» الذي استمر على مدى خمسة أسابيع في مقر الجمعية، واستفاد منه 19 داعية من الجاليات الهندية والفلبينية والبنغالية، بإشراف من قسم الجاليات والدعاة الرسميين بالجمعية.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية ناصر الحميدان، أن هذا البرنامج يأتي انطلاقًا من رسالة الجمعية، وتطلعاتها للعمل في سبيل خدمة وتطوير العمل الدعوي المؤسسي والقائمين عليه، واستشعارًا من مسؤوليتها تجاه الدعوة الإسلامية، مضيفًا إن هذا البرنامج يقدم خدمات للدعاة والمتخصصين في كل ما يبلغ ويثري رسالة الإسلام لكل مستفيد منها، ويُعزز قيمة الهمة للعمل لأجل هذا الدين الحنيف، مهيبًا بالدعاة إلى العمل وفق المنهج النبوي في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأضاف إن البرنامج يقام ضمن خطة قسم الجاليات بالجمعية السنوية، وهو برنامج توعوي وتربوي بهدف إعداد وتأهيل الدعاة المتعاونين وتزويدهم علميًا وثقافيًا، وتطبيق التجارب العملية من خلال عدد من المحاور، أبرزها أوصاف الداعية وأصول الدعوة والحكمة في الدعوة إلى الله، وأخلاق الداعية والعمل التطبيقي، وكذلك إعداد أشخاص لإلقاء الخطبة والمحاضرة والكلمة، وتطبيق الحقيقة القولية على الحقيقة الفعلية بأن الدعوة من الجميع للجميع، واستمر البرنامج على مدى خمسة أسابيع في كل يوم جمعة بمقر الجمعية، بإشراف الدعاة الرسميين باستفادة 19 من الجاليات المختلفة.