شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تحصد التميز في تمكين الفتيات وظيفيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة لرعاية وتمكين الأيتام، حصول المنطقة الشرقية ممثلة في دار التربية الاجتماعية للبنات بالأحساء ودار الحضانة الاجتماعية بالدمام، على التميز في تحقيق أعلى نسبة توظيف للمستفيدات ضمن مستهدفات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تمكين الأيتام وظيفيًا وتحقيق الاستقرار لهم وفق رؤية 2030.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لوكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأهيل والتوجيه د. عبدالله الوهيبي مع مديري الدور الإيوائية بالمملكة، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية وتمكين الأيتام.

ورفعت مدير دار التربية الاجتماعية للبنات بالأحساء نورة بنت فلاح القحطاني، التهاني والتبريكات لمدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعبة عبدالرحمن فهد المقبل؛ للدور الإيجابي والفعّال في تحقيق أهم أهداف الوزارة، المتمثلة في السعي لتمكين الفتيات اجتماعيًا ووظيفيًا.