شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أنواط وملابس عسكرية مخالفة في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض، محلين لتفصيل الملابس العسكرية يعملان بدون تراخيص، وضبطت مجموعة من الأنواط والرتب والشعارات والأقمشة العسكرية المخالفة، جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة، بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وجرى مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير المنطقة بالنيابة لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.