شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال التحول المؤسسي بمطار الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، فهد الحربي، إطلاق استراتيجية خاصة بمطار الأحساء الدولي خلال الفترة القادمة تتضمن النموذج الاستثماري والتطويري والتشغيلي ومميزاته التكاملية، مبينًا اكتمال التحول المؤسسي ضمن خطة شركة مطارات القابضة لتطوير مطارات المملكة.

وأوضح الحربي خلال لقاء نظمته غرفة محافظة الأحساء بمقرها الرئيس مؤخرًا، وأداره محمد العفالق النائب الأول لرئيس الغرفة بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ورجال أعمال، أن الأحساء تحتاج إلى مطار قابل للتطور المستمر لمواكبة المستقبل، وهو ما نخطط له في الشركة ويتطلب بالضرورة الاستفادة من أهم الخصائص والمميزات التي تتمتع بها الأحساء، معلنًا ترحيب الشركة بأي مبادرات أو اقتراحات تُسهم في تطوير المطار.

وبيّن العفالق، أن الغرفة ورجال الأعمال بالأحساء ساندوا ودعموا مسيرة تطور المطار تدرجًا من مطار محلي وإقليمي وصولًا به إلى الدولية. موضحًا أن إنجاح تجربة تطوير واستثمار وتشغيل المطار يتطلب بالضرورة تفاعل وتعاون كافة القطاعات فضلًا عن تقييم مستوى البنى التحتية والخدمات المقدمة والعمليات الاستثمارية بالمطار مع الاستفادة من المميزات التي يتمتع بها وأهمها الموقع.

وثمّن الحاضرون خطوات التطور والتحول المؤسسي الذي تشهده منظومة النقل وخاصة مطارات المنطقة، مؤكدين اهتمام ودعم الغرفة لملف تفعيل مطار الأحساء منذ سنوات وذلك لما يحظى به من أهمية في دعم الحركة التجارية والسياحية وتنمية النشاطات الاقتصادية، مشددين على ضرورة تسريع خطط تشغيل واستثمار المطار وتوسعته والارتقاء بقدراته وتطوير الفرص الاستثمارية.

يُذكر أن شركة مطارات الدمام «داكو» «DACO» هي شركة حكومية سعودية، مسؤولة عن إدارة واستثمار وتشغيل المطارات في المنطقة الشرقية، مقرها مدينة الدمام.