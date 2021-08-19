شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح 3 مساجد في منطقتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقتين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 193 يوماً 2010 مساجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد، التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها مسجدين في منطقة الرياض ومسجد واحد في منطقة الباحة، مؤكدة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.