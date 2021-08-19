شكرا لقرائتكم خبر عن 542 حالة كورونا جديدة.. وارتفاع التعافي لـ97.2 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعيةً الجميع إلى استكمال أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 546 حالة مؤكدة وتعافي 794 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 6246 حالة منها 1273 حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 540244 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 525559 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 8 حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8439 حالة «يرحمهم الله جميعا». فيما نصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.