شكرا لقرائتكم خبر عن 740 حافلة تخدم 304 مدارس بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت إدارة تعليم حفر الباطن حملة لتسهيل عملية التسجيل بالنقل المدرسي، وذلك عبر مبادرة «سجلهم لنوصلهم». لافتة إلى توفير 740 حافلة يستفيد منها 121 مدرسة بنين، و183 مدرسة بنات.

وأشارت الإدارة إلى تجهيز الحافلات بأدوات الأمن والسلامة والصيانة والتعقيم والعلامات الإرشادية، وذلك تماشياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على سلامة مرتادي الحافلات من وباء كورونا، مبينة أن آلية الاستفادة من الخدمة تتم عن طريق مبادرة ولي الأمر الراغب بخدمة النقل المدرسي لابنه أو ابنته بالتسجيل بالخدمة وفق آلية موزعة على جميع المدارس. وأوضحت أن رسوم خدمة التسجيل 200 ريال لكل طالب باستثناء الأسر الضمانية والمدارس المضمونة «المغلقة».