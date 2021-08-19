شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 361 مركبة تالفة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة العاصمة المقدسة 361 سيارة تالفة وهياكل مهملة من المحاور والشوارع الرئيسية ضمن نطاق 3 بلديات فرعية بمكة المكرمة. وأوضحت وكالة البلديات أنه جرى رفع 150 سيارة من قبل ملاكها، امتثالا للتوجيهات الصادرة من الأمانة، وذلك ضمن نطاق بلديات المعابدة، والشوقية، والشرائع، لافتة إلى أن الحملة تستهدف التخلص من السيارات التالفة والمتوقفة وهياكل المعدات المنتشرة على جنبات الشوارع والطرقات وداخل الأحياء السكنية والميادين العامة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وذلك في إطار جهود الأمانة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري. وثمنت الأمانة تجاوب الأهالي مع التوجيهات الصادرة بضرورة سرعة التحرك لسحب سياراتهم، مطالبة الجميع بالإبلاغ عن أية مركبة تالفة على رقم البلاغات الموحد 940 ووسائل التواصل الرسمية.