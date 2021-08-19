شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وافد يورد منتجات مقلدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت وزارة التجارة وافدا عربيا لتسويقه منتجات مقلدة لعلامات تجارية معروفة، لمحال تجارية وبسطات في أحد الأسواق الشعبية شرق مدينة الرياض، وجرى ضبط ومصادرة وإتلاف كميات من المنتجات المقلدة.

وكانت الفرق الرقابية وبمساندة من الحملات الأمنية المشتركة بقوة الضبط الميداني وبعد اكتمال أعمال البحث والتحري، أعدت كمينا محكما لضبط الوافد، خلال تسويقه المنتجات المقلدة للمحال التجارية، واتضح أنه يحمل إقامة منتهية منذ العام 1437هـ، كما تمت مصادرة وإتلاف المنتجات المقلدة التي شملت حقائب نسائية وعطورا تحمل أسماء مشروبات كحولية وأسماء خادشة للحياء، وتسليم الوافد للجهات الأمنية.

وأكدت وزارة التجارة استمرار فرقها الرقابية في أداء مهامها بمراقبة المنشآت التجارية، والتحقق من نظامية أعمالها، والتزامها بأنظمة الوزارة، بالإضافة لعمليات الرصد والتحري الاستباقية، مشددة على أهمية نظامية أعمال جميع المنشآت، حاثة عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم «1900» أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.