عملية قيصرية ناجحة لمريضة مصابة بكورونا بمستشفى العارضة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - واس

نجح الفريق الطبي بمستشفى العارضة في جازان في إنقاذ حياة مريضة مصابة بفيروس كورونا بإجراء عملية قيصرية لها وهي حامل في الشهر التاسع , عند وصولها إلى قسم الطوارئ بالمستشفى.

إنقاذ حياة المريضة والجنين

واتخذ أطباء النساء والولادة وفريق مكافحة العدوى الاحتياطات الوقائية اللازمة وفق تدابير وزارة الصحة لإنقاذ حياة المريضة والجنين ، وإجراء عملية ولادة قيصرية عاجلة للمريضة تكللت -ولله الحمد- بالنجاح ومن دون حدوث أي مضاعفات على المريضة وجنينها.

بدورها أثنت صحة جازان ، على أطباء النساء والولادة وفريق مكافحة العدوى بالمستشفى الذين أجروا عملية الولادة القصيرية للمريضة المصابة بالفيروس، موضحة أنه جرى متابعة حالة المريضة بعد إجراء العملية، وكذلك حالة الجنين من قبل الفريق الطبي حتى تماثلا للشفاء وغادرا المستشفى .

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