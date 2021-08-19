موقع محتويات.. مرجع معلوماتي موثوق في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

يُعدّ موقع محتويات واحدًا من أبرز المواقع الثقافية والمفيدة التي تُقدّم محتوى عربيًّا موثوقًا للمقيمين والمواطنين في المملكة العربيّة السعوديّة دون اقتصارها على فئة مُحدّدة من المواضيع؛ حيث يحرص الموقع على توفير جميع المعلومات التي يرغب القارئ السّعوديّ بمعرفتها والاطّلاع عليها، ويشمل ذلك المواضيع التعليميّة لطلبة المدارس والجامعات إلى جانب المواضيع الدّينيّة والمواضيع الخاصّة بالمرأة.

أقسام موقع محتويات

ويُوفّر الموقع كثيرًا من التّفاصيل حول الخدمات الحكوميّة لمختلف المؤسّسات الوزارات السّعوديّة بما فيها وزارة الصّحّة ووزارة الموارد البشريّة والتّنمية الاجتماعيّة، كما حرص محتويات على مساعدة القارئ في الوصول إلى كثير من المعلومات المتعلقة بالاستعلامات وتقديم الإجابات لكل ما يتساءل عنه مثل معرفة العنوان الوطني برقم الهوية، وأيضاً العديد غيرها نذكر من ضمنها الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم.

مصادر مفيدة وقيمة

ومن الفوائد الأخرى التي يقدمها موقع محتويات، أنه يُمكن المُهتمّين بتعلّم اللّغة الإنجليزيّة في المملكة الاطّلاع على مصادر مفيدة وقيمة تسهل عليهم ذلك، نذكر من أمثلتها نموذج اختبار تجريبي ستيب من خلال موقع محتويات ليتمكّن من الاستعداد بشكل جيّد قبل التّقدّم لهذا الاختبار.

كما يحتوي الموقع عددًا كبيرًا من المقالات المُختصّة بنظام التعليم الإلكترونيّ لمختلف جامعات السّعوديّة الحكوميّة، منها: جامعة حفر الباطن، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الملك سعود، ومن الأقسام الأخرى في الموقع كذلك القسم التّقنيّ والقسم الإسلاميّ والقسم الاقتصاديّ والقسم الغذائيّ وقسم السيّارات.

شارك الخبر