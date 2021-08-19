شكرا لمتابعة خبر عن المعرض الإلكتروني المتنقل لهيئة الأمر بالمعروف يستقبل الزوار بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

بدأ المعرض الإلكتروني المتنقل لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استقبال الزائرين والسائحين بمنطقة الباحة، بجوار مهرجان خيرات الباحة ، مستثمراً التقنيات الحديثة في خدمة برامج الرئاسة العامة التوعوية والوقائية.

ويحتوي المعرض على أربع شاشة عرض داخلية، وثمان شاشات خارجية، كما تحتوي المنصة على قاعة، ومصلى كامل مجهز بمكان مخصص للوضوء.

ويهدف المعرض المتنقل الذي دشنه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند في فروع الرئاسة العامة، إلى إبراز جهود الرئاسة بما يتوافق مع التطورات التقنية الحديثة، و تفعيلها في توعية كافة فئات المجتمع، مواكباً أحدث التطورات التقنية.

من جانبه أوضح مدير عام فرع منطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي أن تفعيل المعرض يأتي ضمن برامج وخطط الإدارة العامة للتوعية، وينفذه الفرع خلال موسم الصيف بالباحة بالشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمنطقة.

وبين فضيلته أنه تم تفعيل العديد من البرامج والحملات المصاحبة للمعرض منها حملتي "الخوارج شرار الخلق" و "رب اجعل هذا البلد آمناً" ويتم أيضاً تفعيل دور المصلى المتنقل.

وأشاد الشيخ "شراحيلي" بالدعم المتواصل والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وبالاهتمام والمتابعة الحثيثة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لأعمال الفرع.