بالفيديو.. عمالة تتصدر مشهد بيع وصيانة الجوالات بالرياض بالمخالفة لقرار التوطين

الرياض - محمد عبدالله - كشفت تقرير لبرنامج «الراصد» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، الأربعاء، عن تصدر وسيطرة العمالة لمشهد بيع وصيانة الجوالات بالرياض رغم قرار التوطين الصادر عام 2016.

وكشفت جولة الكاميرا في مجمع للاتصالات بالعاصمة الرياض، أن قرار توطين مهنة بيع وصيانة الجوالات الصادر في عام 2016 لم يتم تطبيقه بالكامل رغم الجولات التفتيشية على هذا القطاع.

فيما تهرب عدد كبير من العمالة من كاميرا البرنامج لتأكدهم من مخالفتهم لقرارات التوطين.

وكانت وزارة العمل أصدرت عام 2016 قراراً بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط.