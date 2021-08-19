أخبار «عاجل».. إصابات كورونا قد تزيد بين الأطفال وأمطار غزيرة على مناطق و3 أسباب ترجح كفة الاتحاد على الرجاء

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم الأخبار المحلية والدولية والرياضية، اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021م، ومنها: استشاري يؤكد أن إصابات كورونا قد تزيد بين الأطفال، الأرصاد تتوقع أمطار غزيرة على عدة مناطق الأسبوع المقبل، الرئيس الأفغاني يكشف كواليس اللحظات الأخيرة وسبب فراره من كابول، الإمارات تكشف سبب استقبلها للرئيس الأفغاني وعائلته، ضبط 27 مصابًا بكورونا في المدينة خالفوا تعليمات العزل الصحي، 3 أسباب ترجح كفة الاتحاد على الرجاء في نهائي كأس العرب للأندية الأبطال.

وإلى التفاصيل:

قال الدكتور خالد غليلة استشاري الأمراض المعدية، إن المملكة العربية السعودية ستكون من أوائل الدول التي تصل إلى نسبة تحصين 70% خلال شهرين، مشيرًا إلى أن توفير اللقاح بالكميات الحالية، تحدٍ كبير على الدولة وعلى القطاعات الصحية.

وأوضح غليلة، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن المملكة ستصل إلى نسبة تحصين تبلغ 70% من البالغين خلال شهرين؛ ما سيؤدي إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن هناك احتمالًا بسيطًا لزيادة الحالات بين الأطفال، مشيرًا إلى أنه تحد، إلا أن الأبحاث التي جار العمل عليها، بشأن تحصين الأطفال الأقل من 12 عامًا، قد تخرج للنور خلال 6 أشهر.

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس المتوقعة على بعض مناطق المملكة خلال الأسبوع القادم.

وتوقع مركز الأرصاد، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال الأسبوع المقبل على مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات مكة.

كشف الرئيس الأفغاني أشرف غني، ععن سبب خروجه من أفغانستان، قائلا، إنه ترك البلاد كي لا يكون سببًا في إراقة الدماء بالعاصمة الأفغانية كابول، مشيرًا إلى أنه حاليًا في الإمارات ومستمر في المشاورات حتى العودة إلى العاصمة الأفغانية كابول.

وقال الرئيس الأفغاني، في تصريحات صحفية، الأربعاء: كنت في القصر عندما أخبرني الحراس بأن هناك ما يشبه الانقلاب بعد دخول طالبان العاصمة، مؤكدًا أنه أجبر على الخروج من كابول بسبب أن هناك من كان يبحث عني.

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن الإمارات استقبلت الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته لاعتبارات إنسانية.

وكان غني قال في أول تصريح عقب فراره من البلاد إن حركة طالبان باتت اليوم أمام اختبار تاريخي، وإن معظم المواطنين الأفغان قلقون على مستقبلهم.

أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة، الأربعاء، ضبط 27 شخصًا بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، إن المضبوطين خالفوا الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية، صوب ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط، الذي سيكون مسرحًا، للمباراة النهائية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والتي تجمع الاتحاد السعودي والرجاء المغربي، يوم السبت المُقبل والموافق 21 أغسطس.

يأتي ذلك بعدما كان من المُفترض أن تُقام المباراة النهائية للبطولة في الموسم الماضي، لكن تم تأجيل اللقاء في أكثر من مُناسبة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وإيقاف النشاط الكروي وغيّر جداول جميع البطولات بما في ذلك البطولة العربية.