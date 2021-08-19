رئيس «سدايا»: الجواز الصحي يتيح البيانات الصحية بمكان واحد ويسهل إجراءات السفر

الرياض - محمد عبدالله - قال الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إنَّ الجواز الصحي يتيح جمع البيانات الصحية في مكان واحد ويسهل إجراءات السفر.

وأضاف الغامدي لـ«الإخبارية»، أنه المرحلة الثالثة من الجواز الصحي، انطلقت على مستوى العالمي باتفاقية بين «سدايا»، والهيئة العامة للطيران المدني، و اتحاد النقل الجوي الدولي «أياتا»، بهدف أن يصبح تطبيق توكلنا معتمدا لدى جميع خطوط الطيران للتأكد من حالة المسافر الصحية، والتأكد من التأمين الصحي بالربط مع البنك المركزي وإدارة خدمة المسافرين بأمن الدولة؛ بحيث يعتمد الجواز الصحي لدى جميع القطاعات في المطار وجميع الخطوط الوطنية والأجنبية.

ووقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» والهيئة العامة للطيران المدني اليوم اتفاقية البرتوكول التشغيلي، والتي تهدف إلى وضع إطار عام لمجالات التعاون بين الطرفين، وتشمل الإسهام في تسهيل إجراءات السفر والتحقق من أهلية المسافرين الصحية حسب أفضل الممارسات الدولية لتشريعات الطيران المدني لحماية حقوق المسافرين وأصحاب المصلحة.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رئيس الهيئة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومن جانب الهيئة العامة للطيران المدني رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وذلك في مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالرياض.

كما وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مذكرة تعاون وتأييد لربط جواز السفر الصحي في تطبيق «توكلنا» التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» مع اتحاد النقل الجوي الدولي «أياتا» تشمل الجوانب المتعلقة بتسهيل إجراءات السفر حسب أفضل الممارسات الدولية، وقبول منصة جواز السفر الصحي كمبادرة لرقمنة الشهادات الصحية من مصادر موثوقة ومختبرات معتمدة من خلال التعاون مع شركات الطيران، والتعاون بشأن ربط تطبيق «توكلنا» مع تطبيق اتحاد النقل الجوي الدولي IATA، حيث تعد المملكة من أوائل الدول في العالم التي نجحت في ربط منصة حكومية بمنصة دولية، وتهدف الهيئة إلى دعم منظومة «توكلنا» وتعزيز تعاونها مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا للوصول إلى حلول رقمية متكاملة تعكس مكانة المملكة في مجال التحول الرقمي، وتشجع إعادة الحركة الجوية والسفر من وإلى المملكة، إضافة إلى دور هذه المبادرة في سرعة تعافي مجال النقل الجوي في المملكة والعالم وكذلك (السياحة).