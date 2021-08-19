«الأرصاد» عن طقس الخميس: أمطار رعدية على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية الخميس، تكون مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن طقس الخميس، طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة.

ويشهد البحر الأحمر - وفق المركز - رياحًا سطحية شماليًّة غربيًّة إلى شماليًّة بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحيًّة جنوبيًّة غربيًّة الى جنوبيًّة شرقيًّة بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالته خفيف إلى متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس بالدرجة المئوية: