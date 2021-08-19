«الداخلية»: عقوبة التجمعات المخالفة تصل إلى 100 ألف ريال والإحالة للنيابة

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الداخلية التذكير بأن التجمع العائلي، داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وقالت الوزارة في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن المخالفة تصل عقوبتها إلى 10 آلاف ريال للمسؤول أوالمنشأة.

وبحسب «الداخلية»، فإن عقوبة الفرد تكون 5 آلاف ريال في حالة حضور التجمع محل المخالفة، وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى إحالته إلى النيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.

أما عقوبة الدعوة للتجمع محل المخالفة أو التسبب فيها، فتكون 10 آلاف ريال وعند التكرار تضاغف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى 100 ألف ريال إضافة إلى إحالته إلى النيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.