عاجل | نجران الأقل في المتنزهات الوطنية والرياض والقصيم تتصدران

تصدرت منطقتا الرياض والقصيم مناطق المملكة في أعداد المتنزهات الوطنية، حيث كان نصيب كل منهما 33 متنزها، فيما حلت نجران في المرتبة الأخيرة من حيث المتنزهات الوطنية المسجلة في قائمة الوزارة، بـ3 متنزهات فقط، وذلك وفقا لبيانات وزارة البيئة والمياه والزراعة للعام الحالي 2021.

24 موقعا يمكن تطويرها

أكدت الوزارة أنها ماضية في تطوير المتنزهات الوطنية، وذلك بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث جهزت المنظومة مبادرة لتنمية المراعي والغابات وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر، وأخرى لتأهيل وتطوير المتنزهات الوطنية واستثمارها وإدارتها المستدامة، حيث حددت المبادرة أكثر من 24 موقعا يمكن تطويرها، ورفع مستوى الخدمات فيها.

فئات وتكاليف

أوضحت الوزارة أن المقابل المالي المحدد للمتنزهات الوطنية في اللائحة التنفيذية لنظام البيئة يعد الحد الأقصى الذي ينبغي ألا يتجاوزه من المركز الوطني المختص عند تحديد مقدار المقابل المالي بدقَّة للتصريح، آخذاً في الاعتبار فئات المتنزهات وخصوصية كل متنزه وتكلفة الخدمات المقدمة، مشيرة في بيان لها إلى أن اللائحة أصدرت بموجب نظام البيئة، وهي موجهة في المقام الأول للمراكز الوطنية للبيئة وليست للأفراد، وستقوم المراكز الوطنية للبيئة في ضوء المبادئ والضوابط الواردة في هذه اللائحة بإصدار وثائق المقابل المالي لكل ترخيص، آخذاً في الاعتبار الإستراتيجيات والخطط والاعتبارات ذات العلاقة، ومن ضمنها الآثار الاجتماعية والاقتصادية.

أول متنزه وطني بالمملكة

ويعد متنزه عسير الوطني أول متنزه وطني في المملكة العربية السعودية، تم افتتاحه عام 1980م على مساحة 4,500 كيلومتر مربع، ليمتد إلى ساحل البحر الأحمر، ويتميز بمسارات المشي بين الأودية الضبابية التي تطل على القرى الصغيرة بمزارعها المتدرجة، مع الأماكن المناسبة للتنزه ورياضة الطيران الشراعي، فيما لا تزال النمور العربية المهددة بالانقراض تعيش في التلال العالية رغم ندرة مشاهدتها، كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة الطيور والنسور وهي تحلق وسط الضباب وبين المرتفعات الشاهقة.

ويقع المتنزه في منطقة «السودة»، على ارتفاع 3000 متر عن سطح البحر، وهو مزود بكافة الخدمات والمرافق، ويغطيها الضباب طوال العام، وتتميز أجواؤها بالبرودة صيفاً وتتساقط عليها الثلوج شتاء، وهو وجهة سياحية رائعة للتخييم وهواة المشي والتسلق الجبلي، ويُصنف بأنه أكبر تجمع بيولوجي وتنوع بيئي في المنطقة، إذ يحوي أعدادا كبيرة من الحيوانات والطيور البرية التي تعيش في البيئة العربية، وواحدا من أهم المتنزهات الطبيعية على مستوى العالم.

ويعد المتنزه من الأماكن السياحية والتاريخية، ومقصدا جاذبا للسياح من كل مكان؛ لروعته وجماله، ويوجد به متحف وطني مصور يبرز معالم المنطقة الأثرية والطبيعية للمنطقة.

أعداد المتنزهات الوطنية حسب المناطق

الرياض 33

تبوك 8

الباحة 12

القصيم 33

حائل 6

المدينة المنورة 11

عسير 31

الجوف 5

جازان 11

مكة المكرمة 21

الحدود الشمالية 5

الشرقية 21

نجران 3