شؤون الحرمين توفِّر عبوات ماء زمزم في يوم عاشوراء بالمسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - واس

وفّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عددا من عبوات ماء زمزم حجم 200مل، من مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم استعدادا ليوم عاشوراء، وتزامنا مع عودة المعتمرين من الخارج وزيادة أعدادهم في المسجد الحرام

وأكد مدير عام مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم الدكتور عبدالرحمن بن مطلق الخطابي أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم استعدت في وقت مبكر لتوفير الأعداد اللازمة من مياه زمزم لتوزيعها على المعتمرين طوال موسم العمرة.

وأشار الدكتور الخطابي إلى أن الإدارة تتبع جميع الإجراءات الاحترازية في عملية التوزيع التي تأتي ضمن حزم التدابير الوقائية التي يسخرها المشروع بالتعاون مع الإدارات المشاركة في عملية التوزيع لقاصدي بيت الله الحرام.

وتأتي هذه الجهود بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتوفير الخدمات كافة لقاصدي الحرمين الشريفين بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة في الحرمين الشريفين.



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