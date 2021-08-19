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أسعار النفط تتراجع مع تزايد إصابات كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

أسعار النفط تتراجع مع تزايد إصابات كورونا

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت أسعار النفط تراجعًا، اليوم، إثر مخاوف بشأن تزايد عدد الإصابات بكوفيد-19 حول العالم.

فقد انخفضت عقود خام برنت القياسي العالمي 80 سنتًا، أي 1.2%، لتسجل عند التسوية 68.23 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.13 دولار، أي 1.7%، لتبلغ عند التسوية 65.46 دولار للبرميل.
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