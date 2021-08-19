ورشة تدريبية لتصوير الطبيعة في فنون أبها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

تنظم جمعية الثقافة والفنون بأبها، مساء اليوم الخميس، ورشة بعنوان تصوير الطبيعة؛ احتفالًا باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، وذلك بمقرها على طريق الملك خالد في حي المنهل.

إسهامات الجمعية :

وبين مدير الجمعية، أحمد السروي، أن الورشة تأتي ضمن إسهامات الجمعية في توفير بيئة تدريبية تطبيقية لجميع المهتمين بالتصوير، حيث تقوم لجنة التصوير الضوئي في الجمعية بعمل ورش ودورات متوالية تهدف لتأسيس جيل يمتلك الخبرات والمهارات المتميزة.

متاحة لجميع المحصنين :

وأشار السروي إلى أن الورشة ستبدأ في الرابعة عصرًا ومتاحة لجميع المحصنين، حيث سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحضور.



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