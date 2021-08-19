- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، قرارًا بتكليف الدكتور ياسين حمد المقعدي، عميدًا للكلية التقنية بالقنفذة ، ويعد الدكتور ياسين من الكوادر الوطنية المؤهلة؛ حيث يحمل درجة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من جامعة ساوثهامبتون في بريطانيا ، وتدرج في العديد من المناصب الإدارية.
وعبّر"المقعدي" عن شكره وتقديره للمحافظ ، ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة الكلية والارتقاء بها نحو ما تصبو إليه قيادتنا الحكيمة في إعداد وتأهيل الشباب السعودي التقني لخدمة هذا الوطن الغالي، وتحقيقًا لرؤية 2030.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 12:42 AM"المقعدي"عميدًا لكلية التقنية بالقنفذة
أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، قرارًا بتكليف الدكتور ياسين حمد المقعدي، عميدًا للكلية التقنية بالقنفذة ، ويعد الدكتور ياسين من الكوادر الوطنية المؤهلة؛ حيث يحمل درجة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من جامعة ساوثهامبتون في بريطانيا ، وتدرج في العديد من المناصب الإدارية.
وعبّر"المقعدي" عن شكره وتقديره للمحافظ ، ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة الكلية والارتقاء بها نحو ما تصبو إليه قيادتنا الحكيمة في إعداد وتأهيل الشباب السعودي التقني لخدمة هذا الوطن الغالي، وتحقيقًا لرؤية 2030.
، "المقعدي"عميدًا لكلية التقنية بالقنفذة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المقعدي"عميدًا لكلية التقنية بالقنفذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.